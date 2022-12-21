Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti: 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak

SENARYOLAR ASGARİ ÜCRETTE HANGİ TUTARLARA İŞARET EDİYOR?

Öncelikle yeni asgari ücretin TÜRK-İŞ'in 'kırmızı çizgimiz' dediği 7 bin 785 liranın üzerinde olması bekleniyor. Özellikle 8 bin lira ve üstü tutarlar konuşuluyor. Eğer asgari ücret net 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa bu maaşla çalışanların gelirinde yüzde 45.45 artış yaşanacak. Asgari ücret yüzde 50 artış yapılırsa net 8 bin 250 (brüt 9 bin 707 lira), yüzde 54.54 yükseltilirse 8 bin 500 (brüt 10 bin), yüzde 59.08 artırılırsa 8 bin 750 (brüt 10 bin 294), yüzde 63.63 artırılırsa 9 bin (brüt 10 bin 588) liraya çıkacak. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini yansıtılırsa da 9 bin 75 (brüt 10 bin 677) liraya ulaşacak. Senaryolar ağırlıklı olarak ise 8 bin 500 lira seviyesine işaret ediyor.