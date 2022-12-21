Beştepe'de asgari ücret zirvesi! Başkan Erdoğan Bakan Bilgin'i kabul etti: 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret bugün açıklanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Bilgin'i asgari ücret zammı gündemi ile Külliye'de kabul etti. Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü, asgari ücrete yapılacak zam oranını Başkan Erdoğan duyuracak.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Asgari ücretten emeklilik düzenlemesine kadar gündemimizdeki diğer başlıkları da kısa sürede hal yoluna koyacağız. Büyük ihtimalle yarın asgari ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız. Aynı şekilde süreci devam eden konuları da sonuçlandıracak adımları atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN BİLGİN'DEN PAYLAŞIM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaştı. "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin Bakan Bilgin, "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düştü.
BAŞKAN ERDOĞAN TARİH VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret 2023 ile ilgili önemli bir mesaj geldi. Başkan Erdoğan, "Bakan Bilgin'le görüşüp asgari ücret meselesini yoluna koyacağız. Büyük bir ihtimalle yarın açıklayacağız" dedi.