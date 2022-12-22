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    • Ekonomi
    • 22.12.2022 08:38
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    • 22.12.2022 08:38
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    22 Aralık 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI || Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı?

    Asgari ücret bugün itibariyle kesinleşecek. Milyonlarca çalışan tarafından beklenen rakamın saat kaçta duyurulacağı ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretini bugün (22 Aralık) tarihinde açıklanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız" dedi. Bugün kesinleşecek rakam için milyonlarca kişi heyecanla bekliyor. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonların beklediği asgari ücret bugün yani 22 Aralık Perşembe günü netleşecek. Bu nedenle açıklamanın saat kaçta yapılacağı da oldukça merak ediliyor.

    Görüşmeler sonrası asgari ücret duyurusunun 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı iddia ediliyor.

        2012 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

        2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 asgari ücreti 16 Aralık 2021 tarihinde duyurmuştu.

        BAŞKAN ERDOĞAN '9 BİN TL' SORUSUNU YANITLADI

        Başkan Erdoğan asgari ücretin tüm kesimleri ilgilendirdiğine dikkat çekerek, "Herkesin dediğiyle adım atmayız, bizim sırtımızda küfe var" dedi.
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        Haberler Ekonomi 22 Aralık 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI || Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı?
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