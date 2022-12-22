22 Aralık 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI || Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 asgari ücretini bugün (22 Aralık) tarihinde açıklanacağını duyurdu. Başkan Erdoğan, "Bugün bakanımla görüşüp sonuca bağlayacağız" dedi. Bugün kesinleşecek rakam için milyonlarca kişi heyecanla bekliyor. Peki, asgari ücret saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonların beklediği asgari ücret bugün yani 22 Aralık Perşembe günü netleşecek. Bu nedenle açıklamanın saat kaçta yapılacağı da oldukça merak ediliyor.
Görüşmeler sonrası asgari ücret duyurusunun 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı iddia ediliyor.