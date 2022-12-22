22 Aralık 2022 ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI || Asgari ücret bugün saat kaçta açıklanacak? 2021 asgari ücret ne zaman açıklandı?

ASGARİ ÜCRET SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından milyonların beklediği asgari ücret bugün yani 22 Aralık Perşembe günü netleşecek. Bu nedenle açıklamanın saat kaçta yapılacağı da oldukça merak ediliyor.