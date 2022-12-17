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    • Ekonomi
    • 17.12.2022 15:27
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    • 17.12.2022 15:51
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    Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Salı günü uzlaşmaya varacağız"

    Son dakika haberi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi. Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısının 20 Aralık Salı günü yapılacağı açıklanmıştı. Peki konuşulan rakamlar ne? Kim ne kadar istiyor? Son toplantıda neler yaşandı? İşte konuşulan rakamlar ve asgari ücret pazarlığında yaşanan son gelişmeler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bilgin’den flaş asgari ücret açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.


    BİLGİN'DEN FLAŞ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI
    Asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısının 20 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı.

    Komisyonun bu toplantı sonrası yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Peki konuşulan rakamlar ne? Kim ne kadar istiyor? Son toplantıda neler yaşandı?

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI
    Başkan Erdoğan dün Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu ve EYT ile asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." dedi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik verilere dair sunum yaptı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2,5 saat süren, Asgari Ücret Tepsit Komisyonunun basına kapalı ikinci toplantısının ardından, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK temsilcilerinin sunumlarını yaptığını belirten Kavlak, bu kurumlardan ilave bilgi talep ettiklerini söyledi.

    "YAVAŞ YAVAŞ RAKAM KONUŞULMAYA BAŞLAYACAK"
    "Bugün yapılan sunumları, TÜRK-İŞ yönetimiyle yarın sabah değerlendirip bir açıklama yapacağız" diyen Kavlak, üçüncü toplantının tarihiyle ilgili soruya, "Üçüncü toplantı için tarih belirlemedik. İstediğimiz sunumların gelmesini bekleyeceğiz. Muhtemelen önümüzdeki haftaya sarkar diye düşünüyorum. Eğer erken gelirse dördüncü toplantıyı gerçekleştiririz." değerlendirmesinde bulundu.

    Kavlak, toplantıda rakam konuşulup konuşulmadığının sorulması üzerine, "Bir rakam konuşulmadı. Bundan sonraki toplantı son mu olur bilemiyorum ama artık yavaş yavaş rakam da konuşulmaya başlayacak." karşılığını verdi.

    TİSK Genel Sekreteri Koç da ilgili kurumların sunumlarına değinerek, talep ettikleri ek bilgilerin hazırlanmasının ardından tekrar bir araya geleceklerini söyledi.

        "Asgari ücret işveren desteği"yle ilgili soru üzerine Koç, "Burada daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de yine bu yıl masada. Bu konudaki talebimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

        ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA
        Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

        Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

        BAKANLIK ÇALIŞMA ANKETİNİ AÇIKLAMIŞTI ORTAK BEKLENTİ: 7 BİN 845 LİRA
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret anketine göre, işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu.

        Bakanlık, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yaptırdığı anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

            İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilerin beklentilerini tespit etmek üzere akademik kadro tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırma kapsamında hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı.

            Türkiye genelinde yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu.

            Araştırma kapsamında çeşitli sektörlerde, Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileriyle görüşüldü. Araştırmada sorulan, "Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammı sizce o zaman için yeterli miydi?" sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "yeterli olmadığı", yüzde 30'u "yeterli olduğu", yüzde 10'u ise "ne yeterli ne de yetersiz olduğu" cevabını verdi.

            YÜZDE 55'İ ASGARİ ÜCRETİN ARTIRILMASIYLA İŞSİZLİĞİN DE ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYOR
            İşçi, işveren ve farklı mesleklere sahip kişilere, 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine, işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 liranın üzerindeyken işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin lira oldu.

            İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklere sahip kişilerin ortak beklentisi ise 7 bin 845 lira belirlendi. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 lira olarak hesaplandı.

            "Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?" sorusunun sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i "asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı", yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını ifade etti.

                KATILIMCILARIN YÜZDE 26,8'İ ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNİYOR
                Katılımcılara kişisel aylık gelirleri sorulduğunda, yüzde 26,8'i asgari ücret, yüzde 15,8'i 5 bin 500 lira ve altı, yüzde 24,8'i 5 bin 501-8 bin lira arası, yüzde 17,6'sı 8 bin 1-10 bin lira arası, yüzde 11,1'i 10 bin 1-15 bin lira arası, yüzde 3,9'u ise 15 bin 1 lira ve üzerinde aylık gelire sahip olduğunu belirtti.

                "Asgari ücret ile ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?" sorusuna işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi.

                İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i de etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kişilerin yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiğini, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini belirtti.

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                Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den flaş asgari ücret açıklaması: "Salı günü uzlaşmaya varacağız"
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