Başkan Erdoğan’dan flaş EYT ve asgari ücret açıklaması! O tarihi işaret etti! EYT’de 41. maddeye dikkat! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Türkmenistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan EYT 2023'e girmeden çözülecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:

Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yılsonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.