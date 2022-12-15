Başkan Erdoğan'dan flaş EYT ve asgari ücret açıklaması! O tarihi işaret etti! EYT'de 41. maddeye dikkat! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Türkmenistan dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ve asgari ücret konusu hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor" dedi. Peki 2023 asgari ücrette konuşulan yeni model ne? EYT'de 41. madde nedir? İşte detaylar...
Milyonlarca kişi EYT ve 2023 asgari ücret hakkında nasıl bir kararın çıkacağını merak ederken Başkan Erdoğan'dan flaş bir açıklama geldi.
Türkmenistan ziyareti sonrası gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Erdoğan EYT 2023'e girmeden çözülecek mi? sorusuna şöyle yanıt verdi:
Tabii bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yılsonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız.
Ancak eğer yeni yasada aksi yönde bir düzenleme yapılmazsa, 5510 sayılı Kanunu'nun 41'inci maddesi bazı şartlarda 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlara EYT yolunu açacak.