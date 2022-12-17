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    • Ekonomi
    • 17.12.2022 15:29
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    • 17.12.2022 15:42
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    Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! O TARİHTE BELLİ OLUYOR! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Salı günü asgari ücretin müzakeresinde uzlaşmaya varacağız. Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız." dedi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması!

    Asgari ücret için tarih verildi!

    ASGARİ ÜCRETTE İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

    Asgari ücret tespit komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantının ardından TİSK ve Türk-İş'ten önemli açıklamalar geldi.

    Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Değerlendirmemizi yapıp, açıklamayı yarın yapacağız. Bizim istediğimiz verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Rakam gelmedi. Son toplantıda inşallah gelir, gelmez de sizlerle paylaşacağız" dedi.

    Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: ''Salı günü uzlaşma sağlayacağız''

    TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "Bugün gelen rakamları değerlendirdik, ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği masada, talebimizi yeniledik" ifadelerini kullandı.

        ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Üçüncü toplantının yapılacağı tarih 20 Aralık olarak açıklandı!

        Geçtiğimiz sene yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplam 4 kez toplanmıştı. Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantılarda işçi, işveren ve hükümet kesiminin birlik olduğu rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuluyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor.

        2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık'ta, 2. toplantı 7 Aralık'ta, 3. toplantı 9 Aralık'ta ve son toplantı 14. Aralık'ta düzenlenmişti.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! O TARİHTE BELLİ OLUYOR! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman yapılacak?
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