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    • Ekonomi
    • 17.12.2022 00:45
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    • 17.12.2022 00:45
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    Kur Korumalı Mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de!

    Son dakika haberi! 'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

    takvim.com.tr
    KKM hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı!

    'Kur Korumalı Mevduat' (KKM) hesaplarıyla ilgili 'Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Karara göre, kur korumalı Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek.

    KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASI
    TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında zorlu küresel finansal koşullara rağmen kur korumalı mevduat (KKM) ve katılma hesaplarının, Türkiye'de finansal istikrarın korunmasında son derece etkin bir rol oynadığını belirterek, "KKM ile döviz kurlarında oynaklığı azaltmayı, TL'ye olan güveni artırmayı, finansal istikrarı güçlendirerek sürdürmeyi ve vatandaşlarımızın tasarruflarını kur dalgalanmalarına karşı korumayı hedefledik ve bunu da başardık. Şu an 2,2 milyon mudimiz yaklaşık 1,5 trilyon liralık tasarrufunu bu hesaplarda değerlendirmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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    Haberler Ekonomi Kur Korumalı Mevduat hesaplarında süre 1 yıl uzatıldı: Karar Resmi Gazete'de!
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