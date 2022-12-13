Türkiye'de ekonomik büyüme yüzde 5'ten yüzde 7'ye çıktığında istihdam miktarının 700 binden 1 milyona yükseleceğini ifade eden Bilgin, "Dolayısıyla bizim her yıl en az 1 milyon hatta daha üzerinde istihdam yaratan büyüme oranlarını gerçekleştirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET, TEMEL ÜCRET OLDU SÖYLEMİ DOĞRU DEĞİL"

Türkiye'nin büyüyerek yoluna devam edeceğine olan inancını dile getiren Bilgin, büyümenin ortaya çıkardığı sorunların en önemlilerinden birinin, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişki olduğunu söyledi.

Demokratik toplumlarda bunu düzenleyecek mekanizmaların toplu pazarlık sistemi ve asgari ücret olduğuna işaret eden Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret, fevkalade önemli bir kurumdur. Sık sık yapılan eleştirileri izliyorum. 'Asgari ücret, temel ücret haline geldi' falan gibi ezberlenmiş bir söylem var. Bu doğru değil. Asgari ücretlilerin toplam ücretliler içindeki oranı yüzde 38 civarında. Şunu görmemiz lazım, asgari ücret aynı zamanda diğer ücretli çalışanların, ücretlerinin de yukarı tırmanmasını sağlar. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ve arkasından yüzde 30'un üzerinde yaptığımız artışlar, ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarıya doğru gittiğini ortaya koymaktadır. İnanıyorum ki, bugünkü toplantıda veya bu ay gerçekleştireceğimiz toplantıda işçi ve işveren taraflarıyla birlikte asgari ücreti, diğer ücretleri de rahatlatacak düzeyde bir uzlaşmayla belirleyeceğiz."

"TOPLANTI BİTTİKTEN SONRA BİR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Bakan Bilgin, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücretle ilgili bir soru üzerine Bilgin, "İlave açıklama yapmayacağım. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yapacağız, onu kamuoyuyla paylaşacağız." cevabını verdi.



BUGÜN NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacağı toplantıda, tarafların ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor. Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ'in, gelir vergisi tarifesinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması konularını da toplantıda gündeme getireceği öğrenildi.