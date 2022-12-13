Son dakika: AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması

İSTİSMAR DAVASI ÖNE ÇEKİLİR Mİ?

''Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir''

EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?

EYT? Tam düzenleme hazır, yeni yılla 1,5 milyon eytli emekli olacak derken önce bir yaş sınırı gündeme geldi.Sonra da Ocak ayında belli olacak dendi. EYT'de hesap nerede şaştı?

''EYT ile ilgili nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz''