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    • Ekonomi
    • 13.12.2022 15:58
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    • 13.12.2022 15:58
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    ABD enflasyon verisi son dakika ne oldu? Kasım ayı ABD enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon sonrası dolar, altın, euro kaç TL oldu?

    Kasım ayı ABD enflasyon verileri hakkında aramalar hız kazandı. Küresel piyasaların gözü bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verilerine kitlenmişti. Ekonomistler, ülkede aylık enflasyonun kasımda yüzde 0,3 olacağını tahmin ediliyordu. Peki, ABD enflasyon verileri yüzde kaç oldu? ABD’de enflasyon artarsa ne olur? ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar, altın yükseldi mi, düştü mü? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD enflasyon verisi son dakika ne oldu?

    Piyasalar ABD'den gelecek enflasyon rakamlarını bekliyor. Bu verilere bağlı olarak Fed'in de kararı şekillenecek. Peki, Kasım ayı ABD enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon rakamları sonrası dolar, altın, euro kaç TL oldu? İşte detaylar!

    ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Kasım ayı ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri bugün saat 16.30'da açıklanacak.

    KASIM AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

    ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

    ANLIK DOLAR, ALTIN, EURO FİYATLARI!

    FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

    FED 2022 yılı son toplantısı ve faiz kararı yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası faiz kararını beklemeye başladı. Son toplantıda 75 baz puan faiz arttırımına giden FED yılın son toplantısında ne kadar alacak? İşte FED faiz kararı son gelişmeler...

    FED Aralık ayı faiz kararı için gözler toplantya çevrildi. Son toplantıda 75 baz puan faiz arttırımına giden FED yılın son toplantısında faiz arttırım hızının yavaşlayacağı yönünde mesajlar verdi. FED faiz kararı hem iç piyasa dinamiklerini hem de küresel piyasa dinamikleri açısından önem arz ediyor.

        FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        FED 2022 yılı son toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. FED faiz kararının 14 Aralık saat 21.00'de düzenlenecek olan basın toplantısı ile duyurulması bekleniyor.

        FED FAİZ ARTTIRIM HIZINI YAVAŞLATACAK MI?

        FED, Kasım ayı son toplantısında 75 baz puan faiz arttırımına giderken politika faizi 3,75-4,00 aralığına yükseltilmişti. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantı tutanakları Aralık ayından itibaren faiz arttrım hızının yavaşlayabileceği yönünde mesajlar içermişti.Yayımlanan tutanaklarda "Yetkililerin büyük çoğunluğu faiz artış hızının yavaşlatılmasının uygun olacağını belirtti." ifadesi kullanıldı.
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        Haberler Ekonomi ABD enflasyon verisi son dakika ne oldu? Kasım ayı ABD enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon sonrası dolar, altın, euro kaç TL oldu?
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