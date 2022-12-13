ABD enflasyon verisi son dakika ne oldu? Kasım ayı ABD enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon sonrası dolar, altın, euro kaç TL oldu?

KASIM AYI ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerilemesi bekleniyor. Ülkede aylık enflasyonun da kasımda yüzde 0,3 olması tahmin ediliyor. Almanya'da ise öncü verilere göre kasımda 0,4 puanlık azalışla yüzde 10'a gerileyen yıllık enflasyon rakamlarında bir revize beklenmiyor.

ANLIK DOLAR, ALTIN, EURO FİYATLARI!

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED 2022 yılı son toplantısı ve faiz kararı yakından takip ediliyor. Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası faiz kararını beklemeye başladı. Son toplantıda 75 baz puan faiz arttırımına giden FED yılın son toplantısında ne kadar alacak? İşte FED faiz kararı son gelişmeler...

FED Aralık ayı faiz kararı için gözler toplantya çevrildi. Son toplantıda 75 baz puan faiz arttırımına giden FED yılın son toplantısında faiz arttırım hızının yavaşlayacağı yönünde mesajlar verdi. FED faiz kararı hem iç piyasa dinamiklerini hem de küresel piyasa dinamikleri açısından önem arz ediyor.