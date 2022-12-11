Kayak merkezlerinde oteller şimdiden doldu! 2 gün için en az 10 bin lira fatura

Türkiye'nin ünlü kış turizm merkezleri yeni sezon için gün sayıyor. Sezonun bu ay ortasından itibaren başlaması planlanırken, kimi merkezlerde yetersiz kar yağışı nedeniyle suni kar üretimi yapılıyor. Fiyat tarifelerini de belirleyen kayak merkezleri, rezervasyonları şimdiden alıyor. En büyük talebin ise yılbaşı için geldiği belirtiliyor. Yeni yılı kayak yaparak karşılamak isteyenler şimdiden odalarını ayırıyor.
2 GÜN ŞARTI VAR
Bu yıl yeni yıla hafta sonu giriliyor. Çoğu otel yılbaşı dönemi için en az 2 gün konaklamayı şart koşuyor. 31 Aralık-1 Aralık günlerini kapsayan 2 günde standart odalarda 2 kişi tam pansiyon konaklamanın fiyatı Uludağ'da 15 bin 931 liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı dönemde Erciyes'te 2 kişi yarım pansiyon konaklama yapmak isteyenler standart oda için 10 bin ile 18 bin 800 lira arasında ödeme yaparken; aynı dönemde 2 kişinin tam pansiyon fiyatı Palandöken'de 11 bin 900-24 bin, Kartalkaya'da 17-24 bin lira seviyesinde bulunuyor.
TAM DOLULUK BEKLENTİSİ
Eğer özel süitler ya da villalar tercih edilirse bu kez fiyat 220 bin liraya kadar çıkıyor.Ünlü kayak merkezlerinde yılbaşı dönemi için çoğu otel şimdiden tam doluluğa ulaşırken; özellikle 180 bin, 220 bin lira gibi fiyatlara sahip lüks süit ve villalarda yer kalmadığı görülüyor. Tatilcilerden gelen talep turizmcileri sevindirirken, kayak merkezlerinin yeni yıla tüm otellerde tam dolulukla girmesi bekleniyor.