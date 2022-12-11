Kayak merkezlerinde oteller şimdiden doldu! 2 gün için en az 10 bin lira fatura





2 GÜN ŞARTI VAR

Bu yıl yeni yıla hafta sonu giriliyor. Çoğu otel yılbaşı dönemi için en az 2 gün konaklamayı şart koşuyor. 31 Aralık-1 Aralık günlerini kapsayan 2 günde standart odalarda 2 kişi tam pansiyon konaklamanın fiyatı Uludağ'da 15 bin 931 liradan başlıyor, 27 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı dönemde Erciyes'te 2 kişi yarım pansiyon konaklama yapmak isteyenler standart oda için 10 bin ile 18 bin 800 lira arasında ödeme yaparken; aynı dönemde 2 kişinin tam pansiyon fiyatı Palandöken'de 11 bin 900-24 bin, Kartalkaya'da 17-24 bin lira seviyesinde bulunuyor.