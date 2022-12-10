Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!
Bankaların emekli promosyonunda yarış kızıştı. SGK maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler yapılmaya başlandı.
10.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 10.12.2022 15:45
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, SGK vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.
SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.