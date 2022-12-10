Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, SGK vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.