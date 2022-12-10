Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

Bankaların emekli promosyonunda yarış kızıştı. SGK maaşa göre taban promosyon tutarlarını 1 Kasım güncellemesinin ardından, bankalar da harekete geçti. Kampanyalar yenilendi. Emeklilere 7 bin 500 liraya varan ödemeler yapılmaya başlandı.

takvim.com.tr
10.12.2022 15:45 - Son Güncelleme: 10.12.2022 15:45
Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

Emekli maaşı promosyon sorgulama prosedürünü emekli maaşınızı aldığınız bankanın internet sitesinden yapabilirsiniz. Bun anlamda T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodunun girilmesi yeterli olabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, SGK vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı.

Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.

Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sunuyor.

Ve açıklandı! SGK-SSK ve Bağkur’lu emeklilere müjde! 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 TL için harekete geçildi! Ödemeler az önce duyuruldu!

AKBANK: Maaşa göre 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme gibi avantajlar da var.

SON DAKİKA