BDDK'dan 11 milyar dolarlık adım! Bankalar tek tek bozduracak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), liralaşma politikasına destek amacıyla bankaların döviz tutma yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yaptı. "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişikle, yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirildi.
YÜZDE 75 DÜŞÜRDÜ
Değişiklikle BDDK'ya, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi de verildi. 9 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi. Bu da bankaların net döviz varlığını yüzde 75 azaltması anlamına geliyor.
10,8 MİLYAR $'I ELDEN ÇIKARMALARI LAZIM
BDDK verilerine göre; bankacılık sektörünün 1 trilyon 350 milyar lira (72 milyar dolar) civarında öz kaynağı bulunuyor. Eski düzenlemeye göre; öz kaynağının yüzde 20'sine karşılık gelen 14,4 milyar dolar kadar net döviz pozisyonu yapabilen bankalar, yine düzenlemeye göre 3,6 milyar dolar tutabilecek. Bu da bankacılık sektörünün 10,8 milyar dolarlık dövizi elden çıkarması gerektiği anlamına geliyor.