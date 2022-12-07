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    • Ekonomi
    • 07.12.2022 08:52
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    • 07.12.2022 09:17
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    2023 Asgari ücret zammı ne zaman, saat kaçta belli olacak? Asgari ücret 7 Aralık'ta açıklanacak mı? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak?

    Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücret toplantısı için heyecan dorukta. Asgari ücret toplantısı saat kaçta ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde toplanıyor. Peki, asgari ücret saat kaçta belli olacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 7 Aralık’ta açıklanacak mı?

    Asgari ücret için nefesler tutuldu. İlk toplantı 7 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. 2023 asgari ücret zammında milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık sonuna kilitlenirken, komisyon ilk toplantısını 7 Aralık'ta saat 14.00'da gerçekleştirecek. Peki,Asgari ücret 7 Aralık'ta açıklanacak mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!

    2023 asgari ücret ne zaman açıklanacak, sorusu ilk toplantı öncesi, gündeme geldi. Yeni yıl asgari ücret zammında milyonlarca çalışanın gözü kulağı aralık sonuna kilitlenirken, komisyon ilk toplantısını 7 Aralık'ta saat 14.00'da gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan 15 kişi, zam oranı için fikir alış verişinde bulunacak. Komisyon ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta yapacak. Asgari ücret toplam 4 toplantı sonucunda belli oluyor. Buna göre aralık sonunda zam oranının belirlenmesi bekleniyor.

    Asgari ücrette pazarlık zamanı

    ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

    ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldiği toplantıda Asgari Ücret Komisyonu'nun 7 Aralık'ta toplanması kararlaştırıldı.

    Toplantının ardından açıklama yapan Türk-İş Başkanı Atalay, "İlk resmi toplantı 7 Aralık saat 14.00'te bakanlıkta, 2'nci toplantı 14 Aralık saat 14.00'te yine bakanlıkta olacak. " dedi.

    Diğer toplantıların tarihi henüz belli değil. Asgari ücret zammının Ocak öncesi açıklanması bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.

        TEMMUZDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılan 2 toplantının ardından bir kez daha oybirliği ile karar aldı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.
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