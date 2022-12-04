Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorine indirim yolda

Rusya-Ukrayna savaşı ve döviz kurundaki dalgalanmanın etkisiyle 140 dolar seviyesine kadar çıkarak rekor kıran Brent petrol fiyatları savaş öncesi seviyesine geriledi. Uluslararası petrol piyasasındaki her değişim yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansırken vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Sektör kaynakları tarafından aktarılan bilgiye göre, 6 Aralık 2022 tarihinden itibaren motorin fiyatlarına 69 kuruş indirim gelecek.