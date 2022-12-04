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    • Ekonomi
    • 04.12.2022 08:38
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    • 04.12.2022 08:38
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    4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Aralık ayının ilk günlerinden itibaren evde bakım maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Özellikle bugün evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım aylıklarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet'te yer alıyor. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022!

    Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...

    EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

    Evde bakım maaşı 15 Aralık tarihi itibariyle ödemeler yapılacak. Ödemeler ay sonuna kadar sürecek.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM AYLIĞI NASIL TAKİP EDİLİR?

        Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor.
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        Koza Altın
        Haberler Ekonomi 4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak?
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