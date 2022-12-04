4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi 2022! Aralık ayı evde bakım maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının ödendiği iller, aylık alan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla sorgulatılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde 4-5 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte yatırılan iller...
EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?
Evde bakım maaşı 15 Aralık tarihi itibariyle ödemeler yapılacak. Ödemeler ay sonuna kadar sürecek.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.