TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?





TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?



Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek.



Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.



Tahmin gerçekleşirse en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.