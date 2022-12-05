TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Aralık ayının ilk günlerinden itibaren merakla Kasım ayı enflasyon oranları araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammında 5 aylık oran netleşmiş olacak. Bu kapsamda arama motorlarında, "Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki, TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.