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    • Ekonomi
    • 05.12.2022 09:40
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    • 05.12.2022 09:40
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    TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

    Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emekliler arama motorlarına yönelecek. 5 aylık enflasyon farkı kaç oldu, maaş zamları belli oldu mu? Soruları merak ediliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanacak olmasıyla beraber memurlar ile emekliler, 2022 yılı toplam enflasyonunun ne olduğunu, yılın ilk 5 ayında TÜFE 'nin ne kadar olduğunu ve maaş zamlarının ne durumda olduğunu araştırmaya başladı. İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar?

    Aralık ayının ilk günlerinden itibaren merakla Kasım ayı enflasyon oranları araştırılmaya başlandı. TÜİK tarafından açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli zammında 5 aylık oran netleşmiş olacak. Bu kapsamda arama motorlarında, "Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu?" sorusu araştırılıyor. Peki, TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!

    ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon oranı 5 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

    Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

    TÜİK tarafından 5 Aralık Pazartesi günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer aldı.



        Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

        Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.

        İPUCU ANKETTEN GELDİ

        Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı.

        Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 20.67'yi bulacak.



        TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

        Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 987 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 334 liraya, esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek.

        Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

        Tahmin gerçekleşirse en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 liraya tamamlanacak.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE 5 aylık enflasyon maaş farkı yüzde kaç? Emekli Memur enflasyon farkı ne kadar oldu? Kasım ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
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