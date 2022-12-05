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    • Ekonomi
    • 05.12.2022 09:40
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    • 05.12.2022 09:40
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    TEFE TÜFE Aralık iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 İş yeri kirası hesaplama!

    Kira artış oranı hakkında araştırmalar enflasyon verilerinin gündemde olmasıyla birlikte yoğunluk kazandı. Peki, Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? TEFE TÜFE iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 İş yeri kirası hesaplama!

    Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Aralık ayı kira artış oranı belli olacak. Şimdi birçok kişi "Aralık ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama ekranı haberimizde!

    2022 KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Kasım ayı enflasyon verileri 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. Resmi internet sitesinden duyurulacak oranlar saat 10.00'da erişime açılacak.

    ARALIK 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

    11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

        İŞ YERİ KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

        Mevcut Kira Bedeli: 6.000,00 TL

        Girdiğiniz Artış Oranı: %54,69

        Kira Artış Tutarı: 2.500,50 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 8.500,50 TL

        KİRA DÜZENLEMESİ

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

        Bozdağ, "Vergi kanunlarımızda ve diğer kanunlarımızda bu konularla alakalı yeterli mevzuatlar var. O mevcut mevzuattan da ilham alarak oradaki bazı öneriler kanunda geçen kısımlar var. Oradaki bazı rakamlar, oranları biz 'Acaba bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' bakılıyor.

        Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Çünkü oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağı, çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Onun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim. Bu geçici bir düzenleme olacaktır" dedi.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Aralık iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Aralık ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 İş yeri kirası hesaplama!
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