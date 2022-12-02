EYT'de çalışana prim işverene kıdem desteği! Tazminat ödemeleri için uygun kredi sağlanacak

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 7, ikincisini de 14 Aralık'ta yapacağını açıkladı. TİSK Başkanı Özgür Akkol da asgari ücret konusunda, "Ortak mutabakat devam etmeli" dedi.
Asgari ücret zammında kasım, aralık enflasyonu kadar yüzde 122.9 olarak açıklanan ve "yeniden değerleme oranı" da belirleyici olacak.Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi heyecanla beklenirken, hem çalışan hem işverenin yüzünü güldüren iki müjdeli haber geldi. EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek.
İşverenlere emeklilik hakkı kazananların kıdem tazminatını ödemesi konusunda Kredi Garanti Fonu aracılığıyla kredi desteği sağlanacak. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek.
TİSK BAŞKANI AKKOL'DAN EYT AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE