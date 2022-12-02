EYT'de çalışana prim işverene kıdem desteği! Tazminat ödemeleri için uygun kredi sağlanacak





Asgari ücret zammında kasım, aralık enflasyonu kadar yüzde 122.9 olarak açıklanan ve "yeniden değerleme oranı" da belirleyici olacak.Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin yasal düzenlemenin Meclis'e gelmesi heyecanla beklenirken, hem çalışan hem işverenin yüzünü güldüren iki müjdeli haber geldi. EYT'li olup da çalışmaya devam edenler için de normal çalışanlarda olduğu gibi 5 puanlık sosyal güvenlik prim desteği verilecek.