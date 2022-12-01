Emekli, memur, işçi, EYT’li herkesi ilgilendiriyor! Çalışma hayatında devrim! 3600 ek gösterge, emeklilere promosyon, ek zam formülleri...

Son 20 yıllık dönemde ekonominin birçok alanında çok önemli kararlar alındı ve yatırımlar yapıldı. Paradan altı sıfır atılması, İMF ile borç ilişkisinin bitirilmesi, mega projeler... Sadece bir kaçı. Finanstan, konuta, otomobilden, teknolojiye ulaşımdan gıdaya, perakendeden bankacılığa ekonominin hemen her alanında yenilikler hayatımıza girdi.

Bütün bunların dışında çalışma hayatında da bugüne kadar çözülememiş çok önemli sorunlar bir bir ortadan kaldırıldı, devrim niteliğinde kararlar ile milyonlar sevindirildi. Çalışma hayatında bu güne kadar çözülememiş sorunlar tek tek çözülerek çağa uygun hale getirildi.