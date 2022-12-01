Emekli, memur, işçi, EYT'li herkesi ilgilendiriyor! Çalışma hayatında devrim! 3600 ek gösterge, emeklilere promosyon, ek zam formülleri...
Çalışma hayatında kronikleşmiş birçok sorun son 20 yıllık dönemde çözüldü. Devrim niteliğinde yasal düzenlemeler ve kararlar ile milyonlarca vatandaş sevindirildi. KEY ödemesinden taşerona, emekliden işsize, EYT'liden sözleşmeliye birçok konudaki kararlar bugüne kadar çözülememiş sorunları da ortadan kaldırıyor.
Son 20 yıllık dönemde ekonominin birçok alanında çok önemli kararlar alındı ve yatırımlar yapıldı. Paradan altı sıfır atılması, İMF ile borç ilişkisinin bitirilmesi, mega projeler... Sadece bir kaçı. Finanstan, konuta, otomobilden, teknolojiye ulaşımdan gıdaya, perakendeden bankacılığa ekonominin hemen her alanında yenilikler hayatımıza girdi.
Bütün bunların dışında çalışma hayatında da bugüne kadar çözülememiş çok önemli sorunlar bir bir ortadan kaldırıldı, devrim niteliğinde kararlar ile milyonlar sevindirildi. Çalışma hayatında bu güne kadar çözülememiş sorunlar tek tek çözülerek çağa uygun hale getirildi.
Yüze yakın yenilikten en önemlilerine ve devrim diyebileceğimiz değişikliklere kısaca bakalım…
*KONUT EDİNDİRME YARDIMLARININ ÖDENMESİ:
Yıllarca çalışanların maaşından kesilen Konut Edindirme Yardımı (KEY) paraları tek tek hesaplanarak güncellenip hak sahiplerine ödendi. Milyonlar paralarından umudu kesmiş iken hesaplarında bu ödemeleri gördü.
*ANNELERE ÜÇ ÇOCUK BORÇLANMA İMKANI
Anneler iki çocuk için borçlanma yapabiliyorlar ve bu haktan Bağ-Kur'lu anneler yararlanamıyordu. Bağ-Kur'lu annelere doğum borçlanması hakkı getirilirken çocuk sayısı da üçe çıkartıldı. Bugün bu karar sayesinden yüzbinlerce anne emeklilik imkanına kavuşuyor.
*MİLYONLARCA EMEKLİYE İNTİBAK DÜZENLEMESİ
31 Aralık 1999 öncesinde emekli olmuş 5 milyondan fazla vatandaşın maaşındaki yanlışlıklar yeniden hesaplandı. Tozlu çuvalların içinden dosyalar tek tek çıkartıldı günlerce hesaplama yapılıp farklar emeklilerin hesaplarına yatırılıp haksızlıklar giderildi.
*İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI
Türkiye'de iş kazalarının önüne geçmek ve çalışma hayatını insan sağlığına uygun hale getirmek amacıyla yapılan düzenleme ile çalışma ortamları çağdaş yasalarla yeniden düzenlendi. İşyerlerinde hekim ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu getirildi. İş yerleri tehlikeli ve az tehlikeli sınıflara ayrıldı, çalışanların sağlığı ön palana alındı.
*GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI
Türkiye'de yaşayan herkesi sağlık şemsiyesi altına alan bu uygulama ile çalışan çalışmayan herkes sağlık hizmetlerine ulaşma hakkına sahip oldu. Bugün devlet ya da özel sağlık kurumlarında TC numarasını söyleyen herkesi tedavisini yaptırırken aynı şekilde eczanelerden de rahatça ilaçlarını alabiliyor.
*1 MİLYONDAN FAZLA TAŞERONA DEVLETTE KADRO
Değişik şirketlerde hakları verilmeden çalıştırılan taşeron işçiler çalıştıkları devlet kurumları ve belediye şirketlerinde kadrolu hale getirildi. Kamu kurumlarında 4D'li işçi olarak istihdam edilen bu işçiler için toplu sözleşme ikramiye gibi ek imkanlar da getirildi. Devrim niteliğindeki bu çalışma ile kamuda taşeron uygulaması yıllar sonra bitirildi, çok büyük bir toplumsal sorun haline gelen uygulama bitirildi.
*4C'Lİ PERSONELE 4B KADROSU
Özelleştirilen kurumlarda çalışan personel 4C'li olarak birçok haktan mahrum kalıyordu. Bu personel 4B kadrolarına geçirilerek sözleşmeli personel yapıldı. Böylece yıllarca süren büyük bir sorun ortadan kaldırıldı. Bunların bir kısmı bu gün memur kadrolarına da atacak
*BAĞKURLU EMEKLİ ESNAF İÇİN SGDP KESİNTİSİ KALDIRILDI
Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden Bağ-Kur'lu esnafın emekli maaşındaki kesinti kaldırıldı. Büyük bir haksızlık önlenmiş oldu. Hem iş yerini çalıştıran hem de yanında işçi çalıştırıp vergi prim ödeyen esnafa yapılan bu haksız uygulama son buldu. Emekli maaşları artık tam ödeniyor.
*ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI
Doğumdan sonra ücretsiz ücretli izin hakları bulunan annelere isterlerse çocuk sayısına göre 6 aya kadar yarı zamanlı çalışma imkanı getirildi. Bu yarı zamanlı çalışma sırasında maaşını da tam alması sağlandı. İsteyen annelere çocuk 5 yaşına gelen kadar da yarım maaş ile yarı zamanlı çalışma yapma hakkı tanındı.