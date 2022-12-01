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    • Ekonomi
    • 01.12.2022 22:19
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    • 01.12.2022 22:28
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    9 bin TL’yi bulabilir! Faruk Erdem’den asgari ücret değerlendirmeleri: Bu sene de iki kez zam yapılacak

    Asgari Ücret Komisyonu’nun 7 Aralık’ta toplanması kararlaştırılırken, zam senaryoları da gündemdeki yerini aldı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber ekranlarında asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyona bakıldığı takdirde asgari ücretin 9000 bin TL'yi geçebileceğini belirten Faruk Erdem, 6 aylık enflasyona bakılarak 2023 yılında da iki kere zamlanabileceğini söyledi.

    takvim.com.tr
    Asgari ücret 9 bin lirayı bulabilir

    Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına yönelik çalışmalar başladı.

    KOMİSYON 7 ARALIK'TA TOPLANACAK
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldiği toplantıda Asgari Ücret Komisyonu'nun 7 Aralık'ta toplanması kararlaştırıldı.



    Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    Faruk Erdem'in açıklamaları şu şekilde;

    ASGARİ ÜCRET 81 MİLYONA DOKUNAN BİR RAKAM
    "Adı asgari ama etkisi çok azami bir ücretten bir gösterge ücretinden bahsediyoruz. Devlet bundan daha az maaş veremezsin bundan çok ver diyor. Asgari ücret 81 milyona dokunan bir rakam.



        BU SENE DE İKİ KERE BELİRLENECEK GİBİ DURUYOR
        Bu sene asgari ücrette iki yenilik oldu. Devrim niteliğinde bir kararla vergi kaldırıldı. 2016'dan bu yana asgari ücret iki kez belirlendi. Bu sene de asgari ücret iki kere belirlenecek gibi duruyor. 6 aylık enflasyona bakılacak ve alım gücünün önüne geçilecek.

        Burada altı aylık enflasyona mı bakılacak bu çok önemli. Bu da bir ihtimal. Genelde bir önceki yılın enflasyonun 3-5 puan üstünde olmuş asgari ücret.



        9 BİN LİRAYA ÇIKABİLİR
        Yıl sonu enflasyonu yüzde 65-75 arasında bekleniyor. Ama burada kaç aylık enflasyona bakılacağı önemli. Burada eğer yıllık enflasyona bakılırsa yüzde 70 enflasyonla birlikte 9 bin lirayı bulan bir asgari ücret çıkıyor. Ama 6 aylık enflasyona bakarsak 7500-8250 lira olacak gibi duruyor. Ama burada Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve Cumhurbaşkanımız takdirleri de olacak.



        ALTI AYLIK MI YILLIK ENFLASYONA MI BAKILACAK?
        Komisyonun karar vereceği şey altı aylık ve yıllık enflasyon tercihi olacak."
            MGK sonrası harekat mesaj
            Haberler Ekonomi 9 bin TL’yi bulabilir! Faruk Erdem’den asgari ücret değerlendirmeleri: Bu sene de iki kez zam yapılacak
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