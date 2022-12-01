9 bin TL’yi bulabilir! Faruk Erdem’den asgari ücret değerlendirmeleri: Bu sene de iki kez zam yapılacak





BU SENE DE İKİ KERE BELİRLENECEK GİBİ DURUYOR

Bu sene asgari ücrette iki yenilik oldu. Devrim niteliğinde bir kararla vergi kaldırıldı. 2016'dan bu yana asgari ücret iki kez belirlendi. Bu sene de asgari ücret iki kere belirlenecek gibi duruyor. 6 aylık enflasyona bakılacak ve alım gücünün önüne geçilecek.



Burada altı aylık enflasyona mı bakılacak bu çok önemli. Bu da bir ihtimal. Genelde bir önceki yılın enflasyonun 3-5 puan üstünde olmuş asgari ücret.