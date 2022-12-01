9 bin TL’yi bulabilir! Faruk Erdem’den asgari ücret değerlendirmeleri: Bu sene de iki kez zam yapılacak

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına yönelik çalışmalar başladı.
KOMİSYON 7 ARALIK'TA TOPLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldiği toplantıda Asgari Ücret Komisyonu'nun 7 Aralık'ta toplanması kararlaştırıldı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber ekranlarında yayınlanan Arka Plan programında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Faruk Erdem'in açıklamaları şu şekilde;
ASGARİ ÜCRET 81 MİLYONA DOKUNAN BİR RAKAM
"Adı asgari ama etkisi çok azami bir ücretten bir gösterge ücretinden bahsediyoruz. Devlet bundan daha az maaş veremezsin bundan çok ver diyor. Asgari ücret 81 milyona dokunan bir rakam.