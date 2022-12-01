EYT'DE SON DURUM: TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: ''İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği''

Son dakika haberleri.... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile bir araya geldi. Kritik toplantı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu. EYT ilgili de konuşan Akkol, "Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi." şeklinde konuştu.