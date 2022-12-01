Haberler Ekonomi Videoları EYT'DE SON DURUM: TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: ''İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği''

EYT'DE SON DURUM: TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: ''İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği''

EYT'DE SON DURUM: TİSK Başkanı Akkol'dan EYT açıklaması: ''İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği''
01.12.2022 16:38

OTOMATİK OYNAT

Ekonomi 03:00
SON DAKİKA! Asgari ücret...
Ekonomi 01:22
BORSA İSTANBUL REKOR tazeledi!
Ekonomi 01:59
Sözleşmeliye kadro: Kapsam...
Ekonomi 03:12
EYT’liye eksik prim için 5...
Ekonomi 03:17
Başkan Erdoğan'dan EYT ve...
Ekonomi 03:54
Emeklilikte yaşa takılanlar...
Ekonomi 02:15
Start veriliyor! Asgari...
Ekonomi 04:21
Başkan Erdoğan açıkladı:...
Ekonomi 00:10
Sözleşmeliler kadroya...
Ekonomi 00:10
Sözleşmeliye kadroda yeni...
Ekonomi 01:19
EYT'DE SON DAKİKA 5 PUAN...
Ekonomi 47:12
AK Parti'den EYT müjdesi

Son dakika haberleri.... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK ve TÜRK-İŞ Başkanları ile bir araya geldi. Kritik toplantı öncesi TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamalarda bulundu. EYT ilgili de konuşan Akkol, "Bakanımız müjde verdi. KGF'den uygun krediyle işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Kıdem tazminatlarıyla ilgili uygun kredi faizleriyle işverenlere destek olunacak. Sayın bakanım müjdeli haberi vermişti. Emekli ile emekli olmayanlar arasındaki SGK prim farkı karşılanacak. Bakan bize müjdeyi verdi." şeklinde konuştu.

Ekonomi Videoları
SON DAKİKA