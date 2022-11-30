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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 16:49
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    • 30.11.2022 16:49
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    Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman?

    Aile Bakanlığı çocuk destek parası aralık ayında ne zaman yatacak merak konusu oldu. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek. Peki, Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak?

    Çocuk yardımı Aralık ayı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Peki, Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman? İşte detaylar!

    ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.

    1-2 çocuklu hanelere 350,

    Üç çocuklu hanelere 450,

    Dört çocuklu hanelere 550,

    5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.

    ÇOCUK PARASI DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇOCUK PARASI NEDİR?

    Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası, doğum yapan annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

    ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri 350 - 600 TL arasında verilecek olan çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.

        ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Çocuk parası alabilmek için aranan şartlar ise şu şekilde:

        Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

        Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

        Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

        Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.

        ÇOCUK PARASI DESTEĞİ NASIL ALINIR?

        Çocuk parası alabilmek için ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir.

        Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.

        Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman?
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