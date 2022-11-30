Çocuk yardımı Aralık ayı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Peki, Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman? İşte detaylar!
ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.
1-2 çocuklu hanelere 350,
Üç çocuklu hanelere 450,
Dört çocuklu hanelere 550,
5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.
ÇOCUK PARASI NEDİR?
Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası, doğum yapan annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.
ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri 350 - 600 TL arasında verilecek olan çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.