Aralık 2022 Çocuk Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Aralık ayı Aile Bakanlığı çocuk desteği ödeme günleri ne zaman?

ÇOCUK PARASI NEDİR?

Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası, doğum yapan annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri 350 - 600 TL arasında verilecek olan çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.