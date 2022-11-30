Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor?





KİMLER DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE GEÇİŞ YAPACAK?

Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, halihazırda görevde bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamındaki (4C'den 4B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.