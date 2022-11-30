Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor?

Kamuda sözleşmeli çalışanlara beklenen müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçiş yolunu açan düzenlemeyi duyurdu. 424 bin kişinin talep etmesi halinde kadroya geçeceği açıklandı. Sözleşmelerin yüzünü güldüren düzenlemenin hızla Meclis'e sevk edilerek yasalaştırılması planlanıyor. Peki bu düzenleme neler getiriyor? Kimler, nasıl kadrolu olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
KAPSAMDA KİMLER VAR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
KİMLER DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE GEÇİŞ YAPACAK?
Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, halihazırda görevde bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamındaki (4C'den 4B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.