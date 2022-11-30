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    Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor?

    Kamuda görev yapan sözleşmelilere kadro yolu açıldı. Kadroya geçenler iş güvencesi, eş durumundan tayin, görevde yükselme, öğrenim durumuna göre derece-kademe ilerlemesi gibi haklara kavuşacak. İzin hakları da genişleyecek...

    Çığıl Ön Yener
    Sözleşmelilere yeni hayat

    Kamuda sözleşmeli çalışanlara beklenen müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçiş yolunu açan düzenlemeyi duyurdu. 424 bin kişinin talep etmesi halinde kadroya geçeceği açıklandı. Sözleşmelerin yüzünü güldüren düzenlemenin hızla Meclis'e sevk edilerek yasalaştırılması planlanıyor. Peki bu düzenleme neler getiriyor? Kimler, nasıl kadrolu olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...



    KAPSAMDA KİMLER VAR?
    Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.



    KİMLER DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE GEÇİŞ YAPACAK?
    Çalışma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, halihazırda görevde bulunan, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B maddesi kapsamındaki (4C'den 4B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan hemen kadroya geçirilecek. Sayıları 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya alınacak. Yeni istihdam edilecek sözleşmeli personeller bakımından ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi, sözleşmeli istihdamın temel dayanağı haline getirilecek. Böylece mevzuat karmaşasının giderilmesi, kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamaması öngörülüyor.



        GEÇİŞ OTOMATİK Mİ OLACAK?
        İsteğe bağlı olacak. Başvuru yapanlar kadroya alınacak.



        SÖZLEŞMELİ GEÇİRİLEN HİZMET SÜRELERİ KORUNACAK MI?
        Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespit değerlendirilmesi yapılacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri ödenecek emekli ikramiyesine esas hizmet süresinin hesabında dikkat alınacak.



        HANGİ HAKLAR KAZANILACAK?
        Görevde yükselme, unvan değişikliği, nakil, kademe ve derece ilerlemesi gibi haklar verilecek. Derece, kademe ilerlemesinden eğitim durumuna göre mevcut memurlar gibi yararlanılacak. Bu kapsamdaki personel de görevde yükselme sınavına girebilecek. Çalışanlar iş güvencesi de elde ederken, izin hakları iyileşecek. Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek.



            NAKİL HAKKINDA HANGİ ŞARTLAR VAR?
            4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi ve kurumlar arası nakli yapılabilecek.



            YER DEĞİŞTİRME HAKKI OLACAK MI?
            Eş, sağlık ve özel durumlara göre eş kamu personeli olmasa dahi yer değişikliği hakkı tanınacak. Detaylar yasa ile belirlenecek.



            KİMLER KAPSAM DIŞINDA?
            Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacak



                KADROYA GEÇİŞ İSTENMİYORSA NE YAPILACAK?
                Sözleşmelilerden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak.



                BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
                Başvurular düzenleme yasalaştıktan sonra başlayacak. Kapsamda bulunan sözleşmeliler çıkarılacak kanunda belirtilen süre içinde başvuruda bulunacak.

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                Haberler Ekonomi Sözleşmelilere yeni hayat! Kadroya geçenler hangi haklara kavuşacak? Eş durumundan tayin imkanı var mı? Kapsamda kimler bulunuyor?
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