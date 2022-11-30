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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 15:44
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    • 30.11.2022 15:44
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    Kasım ayı enflasyon rakamları YARIN MI (1 Aralık) açıklanacak? 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

    Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde gözler Kasım ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları yeni yıl öncesinde memurların merakla beklediği konulardan biri. Kasım ve aralık ayı enflasyonuna göre memur zamları için rakamlar netleşmiş olacak. Bu bağlamda Aralık ayıyla birlikte vatandaşlar Kasım ayının enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Kasım ayı enflasyon rakamları YARIN MI 1 Aralık açıklanacak?

    Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Aralık ayının gelmesiyle vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu?

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

    GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU

    Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.

        KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

        12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon rakamları YARIN MI (1 Aralık) açıklanacak? 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?
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