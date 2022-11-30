Kasım ayı enflasyon rakamları YARIN MI (1 Aralık) açıklanacak? 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Aralık ayının gelmesiyle vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2022 enflasyon beklentisi ne kadar oldu?
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yıl sonu enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Enflasyon verileri her ayın 3'üncü gününde açıklanıyor. 3 Aralık'ın cumartesi gününe denk gelmesinden dolayı enflasyonun 5 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
GEÇEN AY NE KADAR OLMUŞTU
Enflasyon ekim ayında TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi.