Kasım ayı enflasyon rakamları YARIN MI (1 Aralık) açıklanacak? 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi ne? Aralık ayı kira zammı kaç TL olacak?

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ



Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu anket döneminde yüzde 68,06 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken, bu anket döneminde yüzde 37,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşti.