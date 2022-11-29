10 soruda sözleşmeliye kadro! Hangi sözleşmeli kadroya geçecek? Başvuru ne zaman olacak? Kadroya geçenlerin hakları neler?
SÖZLEŞMELİYE 3+1 YIL İLE KADRO! Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan sözleşmelilere kadro yolu açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdeyi verdi, detayları açıkladı. Düzenlemenin hızla Meclis'e sevk edileceğini de belirtti. Peki kimler, nasıl kadroya geçecek? İşte detayları...
Kamuda sözleşmeli çalışanlara beklenen müjde geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçiş yolunu açan düzenlemeyi duyurdu. Sözleşmelerin yüzünü güldüren düzenlemenin hızla Meclis'e sevk edilerek yasalaştırılması planlanıyor. Peki bu düzenleme neler getiriyor? Kimler, nasıl kadrolu olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…
* Kimler kapsamda bulunuyor?
Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek. Bu kişilerin büyük bölümünü öğretmenler, sağlık çalışanları ve din görevlileri oluşturuyor.
* Belediyelerde çalışanlar da kapsamda mı?
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. Bu kapsamda da belediye ve bağlı kuruluşlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel olarak yıllık sözleşme ile çalıştırılanlar bulunuyor.
* Kimler kapsam dışında bulunuyor?
Sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanları kapsam dışında bulunuyor.
* Kadroya geçiş için ne gerekiyor?
Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı var. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Çıkarılacak yasa ile 'sözleşmeli personel statüsü' yeniden düzenlenecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.