10 soruda sözleşmeliye kadro! Hangi sözleşmeli kadroya geçecek? Başvuru ne zaman olacak? Kadroya geçenlerin hakları neler?

* Kadroya geçiş için ne gerekiyor?

Sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı var. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecek. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Çıkarılacak yasa ile 'sözleşmeli personel statüsü' yeniden düzenlenecek. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek.