Kasımın son indirimi pompaya yansıdı! Motorin 4 lira düştü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 84,75 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı güne yükselişle başladı. Saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.78'lik bir artış görülen Brent petrolün varil fiyatı 84,91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 83,19 doları gören Brent petrol gün içinde en yüksek ise 86,72 doları gördü.