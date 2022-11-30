Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2022 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2022 10:11
    ABONE OL

    Kasımın son indirimi pompaya yansıdı! Motorin 4 lira düştü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

    Son dakika haberi! Uluslararası petrol piyasasındaki gerileme yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorine gelen son indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Kasım ayında motorin grubunda yaklaşık 4 lira düşüş olurken benzin grubunda ise fiyatlarda yaklaşık 2,5 liralık bir gerileme oldu. İşte Kasım ayında gelen son indirimin ardından 30 Kasım güncel benzin, motorin (mazot) otogaz fiyatları…

    takvim.com.tr
    Kasımın son indirimi pompaya yansıdı! İşte güncel fiyatlar

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları, Venezuela petrolünün serbest piyasada dolaşıma başlayacak olmasının geriledi. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dalgalanma yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine gelen son indirim pompa fiyatlarına yansıdı.

    BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
    Önceki kapanışını 84,75 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı güne yükselişle başladı. Saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.78'lik bir artış görülen Brent petrolün varil fiyatı 84,91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 83,19 doları gören Brent petrol gün içinde en yüksek ise 86,72 doları gördü.

    AKARYAKIT FİYATLARINA ART ARDA İNDİRİM!
    15 Kasım'da motorine 1 lira 56 kuruş, 19 Kasım'da benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı. 24 Kasım Perşembe günü motorine 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti.

    29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelen motorin grubuna 30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.

        MOTORİN KASIMDA 4 LİRA DÜŞTÜ
        Kasım ayında 26,36 TL'den giren motorin grubu ayın son gününde gelen indirimin ardından 22,43 TL'ye düştü. Böylece Kasım'da motorine yaklaşık 4 lira indirim gelmiş oldu.

        Kasım ayına 21,38 TL ile giren benzin grubu ise ay içindeki en yüksek seviyesi olan 22,69 TL'yi gördükten sonra Kasım ayını 20,15 TL'den kapattı.

        30 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
        Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 30 Kasım 2022 Çarşamba günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,43 TL
        Benzin: 20,15 TL
        Otogaz-LPG: 10,82 TL

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NDA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,45 TL
        Benzin: 20,16 TL
        Otogaz-LPG: 10,46 TL

        ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,58 TL
        Benzin: 20,33 TL
        Otogaz-LPG: 10,78 TL

        İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI
        Motorin: 22,64 TL
        Benzin: 20,34 TL
        Otogaz-LPG: 10,49 TL

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’nün kumpas mimarı Almanya’da görüntülendi
        Haberler Ekonomi Kasımın son indirimi pompaya yansıdı! Motorin 4 lira düştü: İşte güncel akaryakıt fiyatları
            SON DAKİKA