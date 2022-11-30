Kasımın son indirimi pompaya yansıdı! Motorin 4 lira düştü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte rekor seviyelere ulaşan petrol fiyatları, Venezuela petrolünün serbest piyasada dolaşıma başlayacak olmasının geriledi. Yurt dışı ürün fiyatlarındaki dalgalanma yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıdı. Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorine gelen son indirim pompa fiyatlarına yansıdı.
BRENT PETROL NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 84,75 dolardan yapan Brent petrol varil fiyatı güne yükselişle başladı. Saat 09.45 itibarıyla yüzde 0.78'lik bir artış görülen Brent petrolün varil fiyatı 84,91 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gün içinde en düşük 83,19 doları gören Brent petrol gün içinde en yüksek ise 86,72 doları gördü.
AKARYAKIT FİYATLARINA ART ARDA İNDİRİM!
15 Kasım'da motorine 1 lira 56 kuruş, 19 Kasım'da benzine 75 kuruş ve 23 Kasım'da benzin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş indirim uygulanmıştı. 24 Kasım Perşembe günü motorine 95 kuruş, 25 Kasım Cuma günü benzin fiyatlarına ise 47 kuruş indirim gelmişti.
29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruş indirim gelen motorin grubuna 30 Kasım gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk daha indirim uygulandı.