Asgari ücrette ilk buluşma yarın! Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller var?

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Temmuz artışı dikkate alınarak yüzde 65'lik yıllık enflasyon tahmini yansıtılırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 425 liraya ulaşacak. Bunun üzerine de refah payı eklenecek. Örneğin; 10 puan ekleme yapılırsa asgari ücret 7 bin 975 lirayı bulacak. 2021'de enflasyon yüzde 36.08, Ocak ayı asgari ücret artışı da yüzde 50.51 olarak gerçekleşmişti. Yani enflasyonun yaklaşık 14.5 puan üstünde bir artış yaşanmıştı. Aynı oranda bir refah payı yansıtılırsa da net asgari ücret 8 bin 223 liraya çıkacak.