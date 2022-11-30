Asgari ücrette ilk buluşma yarın! Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller var?

Milyonları ilgilendiren yeni asgari ücret için maraton başlıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret takviminin belirlenmesi için yarın Türkİş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantıyı önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığı'nda yapması bekleniyor.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, ay sonuna kadar 4 toplantı yaparak yeni ücreti belirleyecek.
Komisyonun çalışmalarında Çalışma Bakanlığı'nın işçi ve işverenler ile yaptığı beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.