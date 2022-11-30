Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Aralık ayında evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. Peki, Aralık 2022 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2022?
ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu ayki evde bakım maaşı ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılacak.
2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.