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    • Ekonomi
    • 30.11.2022 08:54
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    • 30.11.2022 08:55
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    Aralık 2022 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2022?

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi aralık ayının gelmesiyle araştırılıyor. Evde bakım parası hangi illerde yattı sorusuna yanıt aranıyor. Evde bakım maaşları düzenli olarak her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılıyor. Bu maaşı alan vatandaşlar da evde bakım maaşının yatıp yatmadığını sorguluyor. E-Devlet veya Ziraat Bankası üzerinden de evde bakım maaşlarını sorgulamak mümkün. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2022? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aralık 2022 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı?

    Evde bakım maaşı yatan iller arama motorlarında sorgulanıyor. Aralık ayında evde bakım parasının yatıp yatmadığını kontrol eden aileler, evde bakım maaşı yatan illeri araştırıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilere yönelik verilen evde bakım maaşlarından her ay binlerce kişi faydalanıyor. Peki, Aralık 2022 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2022?

    ARALIK AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Bakanlık tarafından evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. Bu ayki evde bakım maaşı ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılacak.

    2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.340 liraya çıktı.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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        Haberler Ekonomi Aralık 2022 evde bakım maaşları yatan iller listesi açıklandı mı? Aralık ayı evde bakım maaşları ne zaman yatacak 2022?
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