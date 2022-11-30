ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

YÜZLERCE SIFIR ARAÇ

Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.