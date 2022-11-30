ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre
Son dakika haberi | Otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesinin ardından bayilerin "yok" çektiği araçlar yine galericilerin elinden çıktı. İkinci el satışa getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı da delinirken, ilanlarda araç kilometresine 6 bin yazan galeriler panellerinde ise aracın 6 kilometre olduğunu göstermekten çekinmedi.
30.11.2022 09:12 - Son Güncelleme: 30.11.2022 09:12
İçlerinde 6 kilometre olan araç da var 30 kilometre olan da... Bazı galeriler ise ilan bilgilerinin açıklama kısmında aracın gerçek kilometresini belirtiyor.