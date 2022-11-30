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ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

Son dakika haberi | Otomobillerde ÖTV matrah düzenlemesinin ardından bayilerin "yok" çektiği araçlar yine galericilerin elinden çıktı. İkinci el satışa getirilen 6 ay 6 bin kilometre sınırı da delinirken, ilanlarda araç kilometresine 6 bin yazan galeriler panellerinde ise aracın 6 kilometre olduğunu göstermekten çekinmedi.

30.11.2022 09:12 - Son Güncelleme: 30.11.2022 09:12
ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

Sıfır otomobillerde stokçuluk yine boy gösterdi. Otomobillerde ÖTV matrahı düzenlemesinin ardından bazı modellerde fiyatlar düşse de bayilerde yine sıfır araç bulmak imkânsız hale geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

Bayi-galerici kardeşliğiyle oluşan tatlı kâr, Ticaret Bakanlığı'nın tüm yaptırımlarını deldi. Birçok bayinin "Elimizde yok" dediği modeller ise yine galericilerden çıktı.

ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

YÜZLERCE SIFIR ARAÇ
Hatırlanacağı üzere Ticaret Bakanlığı bayi-galeri fırsatçılığını bozmak için sıfır araçlarda 6 bin kilometre ve 6 ay sınırı getirmişti. Ancak uyanık bayi ve galeriler bunun da arkasından dolanmanın yolunu buldu.

ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

Öyle ki Sahibinden.com'da 2022 model yüzlerce sıfır araç bulunuyor. Bu araçlarda kilometre bilgisi olarak 6 bin ve üzeri yazılıyor. Ancak ilanı tıkladığınızda gösterge panellerinde araçlar 100 km'yi dahi bulmuyor.

ÖTV düzenlemesi sonrası galericilerden yeni oyun! Göstergede 6 ilanda 6 bin kilometre

İçlerinde 6 kilometre olan araç da var 30 kilometre olan da... Bazı galeriler ise ilan bilgilerinin açıklama kısmında aracın gerçek kilometresini belirtiyor.

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