Demir İpek Yolu’na Türkiye imzası: Trakya'yı İstanbul'a bağlayacak Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı’nda son viraj

Londra'dan Pekin'e uzanan ve Demir İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın inşasında rayların 50 kilometrelik bölümünün tamamlanmasının ardından viyadüklerin yapımına başlandı.
TRAKYA'YI İSTANBUL'A BAĞLAYACAK
İlk ray kaynak töreni 8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nda çalışmalar hızla devam ediyor.
'Hızlı Tren' çalışmalar tamamlandığında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerini İstanbul'a bağlayacak.
229 kilometrelik hattın 75 kilometresi İstanbul'da planlanırken, 54 Kilometresi Edirne, 40 kilometresi Tekirdağ, 60 Kilometresi ise Kırklareli il sınırları içerisinden geçiyor.
ESERLERİN SİLUETİNİ BOZMAYACAK
Tüm ayrıntılar düşünülerek hayata geçirilecek projenin inşaat çalışmaları sürecinde çevredeki tarihi dokunun ve çevrenin korunmasına da özen gösteriliyor.