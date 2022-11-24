Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bakanlıklar Türkiye Yüzyılı için plan ve projelerini hazırlıyor. Bu projelerin büyük bölümü AK Parti'nin seçim bildirgesinde de yer alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti eğitimden sağlığa, ulaştırmadan milli savunmaya kadar tüm alanlardaki yeni projelerini vatandaş ile paylaşacak.