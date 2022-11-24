Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!
Hazırlıkları süren projeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Başkan Erdoğan'ın uzun süredir istediği Ankara-İstanbul arasındaki yeni hızlı tren hattı oldu. Yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek.
24.11.2022 08:52 - Son Güncelleme: 24.11.2022 08:52
Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bakanlıklar Türkiye Yüzyılı için plan ve projelerini hazırlıyor. Bu projelerin büyük bölümü AK Parti'nin seçim bildirgesinde de yer alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti eğitimden sağlığa, ulaştırmadan milli savunmaya kadar tüm alanlardaki yeni projelerini vatandaş ile paylaşacak.