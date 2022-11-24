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Haberler Ekonomi Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Hazırlıkları süren projeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Başkan Erdoğan'ın uzun süredir istediği Ankara-İstanbul arasındaki yeni hızlı tren hattı oldu. Yaklaşık 5 saat olan iki şehir arasındaki yolculuk süresi de 80 dakikaya inecek.

24.11.2022 08:52 - Son Güncelleme: 24.11.2022 08:52
Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde hazırlıklar tüm hızı ile devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

20 yıllık iktidarı döneminde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İstanbul Havalimanı'na kadar birçok dev projeye imza atan hükümet, önümüzdeki dönemde Ankaraİstanbul arası yolculuğu 80 dakikaya indirecek hızlı tren hattı için de düğmeye basarak yeni bir dev projenin daha hazırlık sürecini hızlandırdı.

Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Başkan Erdoğan'ın talimatı ile bakanlıklar Türkiye Yüzyılı için plan ve projelerini hazırlıyor. Bu projelerin büyük bölümü AK Parti'nin seçim bildirgesinde de yer alacak. Sabah'ta yer alan habere göre, AK Parti eğitimden sağlığa, ulaştırmadan milli savunmaya kadar tüm alanlardaki yeni projelerini vatandaş ile paylaşacak.

Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

YENİ HAT İÇİN FİZİBİLİTE
Hazırlıkları süren projeler arasında en dikkat çekici olanlardan biri Başkan Erdoğan'ın uzun süredir istediği Ankara-İstanbul arasındaki yeni hızlı tren hattı oldu.

Yeni YHT hattı! İstanbul - Ankara arası 80 dakikaya düşecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ulaştırmada Türkiye'yi farklı bir lige taşıyacak hatla ilgili fizibilite çalışmalarına başladığı bildirildi. Çalışmalar sonrasında güzergâh, hangi yöntem ile yapılacağı, temel atmanın ne zaman yapılacağı gibi detaylar ortaya çıkacak.

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