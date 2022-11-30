Perakende devi H&M'den çalışanlarına şok! Yüzlercesi işsiz kalacak

Söz konusu programın idari ve genel giderlerle ilgili olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca program, iş gücünün yaklaşık 1.500 pozisyon azaltılmasını gerektiriyor." denildi.

Açıklamada, yaklaşık 155 bin kişiyi istihdam eden şirketin söz konusu programının, yılda 2 milyar İsveç kronu (190 milyon dolar) tasarruf sağlayacağı kaydedildi.