Başkan Erdoğan hizmete alacak: Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler!





BOR -KARBÜR TESİSLERİ

Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek.