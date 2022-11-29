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    • 29.11.2022 08:29
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    Başkan Erdoğan hizmete alacak: Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler!

    Son dakika haberi! İktidarı döneminde dev projelere imza atan AK Parti, 2023 yılı seçimleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna yönelik projelerini açıklama takvimi üzerinde çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki 3-4 ay içindeki üç büyük yatırımın açılışını yapacak. Seçime kadar bu açılışlar peş peşe gelecek.

    Türkiye’ye çağ atlatacak dev eserler!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının mart ayına kadar yapacağı açılışlarda öne çıkan üç proje şöyle:



    MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN
    2020'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla TCDD'ye bağlı 3 kurumun tek çatı altına toplanmasıyla kurulan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.'nin (TÜRASAŞ) üstlendiği Milli Elektrikli Tren Projesi'nde ilk set bu yıl sonuna kadar raylara inecek.


    TÜRASAŞ'ın Sakarya'daki tesislerinde alüminyum gövdeyle üretilen milli elektrikli trenin beyni diyebileceğimiz 'Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi' ile "kalbi" olarak nitelendirilen Cer Zinciri Sistemi ASELSAN'a ait.



        İlk etapta maksimum hızı saatte 160 km olarak tasarlanan tren tasarım değişiklikleri ile 225 kilometre hıza çıkarılıp hızlı tren hatlarında kullanılabilecek.



        BOR -KARBÜR TESİSLERİ
        Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek.


        Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye şu anda bor-karbürü yurt dışından ithal ediyor.



            KARADENİZ DOĞALGAZI
            Türkiye, doğalgazda önümüzdeki yıl bir dönüm noktası yaşayacak. 540 milyar metreküp rezerv bulunan Karadeniz'den sisteme ilk gaz 2023 Mart ayında verilecek.

            Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırım kapsamında ilk fazda 10 milyon metreküp gaz konutlara verilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, 4 yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkacak. 4 katına çıktığında konutlarda kullanılan gazın tamamı buradan sağlanmış olacak.

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