Başkan Erdoğan hizmete alacak: Türkiye'ye çağ atlatacak dev eserler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının mart ayına kadar yapacağı açılışlarda öne çıkan üç proje şöyle:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılının mart ayına kadar yapacağı açılışlarda öne çıkan üç proje şöyle:
İlk etapta maksimum hızı saatte 160 km olarak tasarlanan tren tasarım değişiklikleri ile 225 kilometre hıza çıkarılıp hızlı tren hatlarında kullanılabilecek.
BOR -KARBÜR TESİSLERİ
Bu yıl sonuna kadar hizmete girecek tesislerden biri de Bandırma'da yapımı devam eden Bor-Karbür tesisleri. 100 milyon dolarlık yatırım yapılan tesis, bu alanda dışa bağımlılığa son verirken, Türkiye'yi dünyada önemli bir aktör haline getirecek.
Bor-karbür nükleer santrallerin önemli malzemelerinden biri. Ayrıca savunma sanayinde yelek ve helikopter zırhlarından füzelere kadar birçok alanda kullanılıyor. Türkiye şu anda bor-karbürü yurt dışından ithal ediyor.
Erdoğan'ın açılışını yapacağı yatırım kapsamında ilk fazda 10 milyon metreküp gaz konutlara verilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, 4 yıl içerisinde 40 milyon metreküpe çıkacak. 4 katına çıktığında konutlarda kullanılan gazın tamamı buradan sağlanmış olacak.