Başkan Erdoğan Bakanlar Bilgin ve Nebati'yi kabul edecek! Asgari ücrette yeni model ne? EYT'liler nasıl emekli olacak?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EYT VE ASGARİ ÜCRET ZAMMI GÖRÜŞMESİ | VİDEO İZLE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Zam için çalışma takviminin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.