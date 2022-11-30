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EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

EYT düzenlemesinde sona yaklaşılırken, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar prim günlerini tamamlama telaşına girdi. Eksik primi tamamlamanın pek çok yolu bulunuyor. Borçlanma, Bağ-Kur'lu ihyası, hizmet tespiti, isteğe bağlı sigorta ve yaşlılık toptan ödemesi ihyası öne çıkıyor.

takvim.com.tr
Çığıl Ön Yener
30.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 30.11.2022 13:10
EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenleme için sona gelindi.

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EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

Bu ay Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme merakla beklenirken, yapılan açıklamalar 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolunun açılacağını ortaya koyuyor. Yıl şartı kadınlar için tamamlanmış durumda.

EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak. Buna göre yıl şartını çoğu EYT'li tamamlamış durumda.

EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

Erkekler için ise 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlanmış durumda. EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024 tarihinde 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak.

EYT’liye eksik prim için 5 formül: İşte kalem kalem maddeler

Diğerleri için takvim işlemeye devam ederken, emeklilik için eksik primleri tamamlamak önem taşıyor… Peki eksik primler nasıl tamamlanacak. İşte yolları...

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