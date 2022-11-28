Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçası 3 farklı fiyata satılıyor!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir ile son dönemde market fiyatlarındaki artışları konuştuk.
Demir, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili şoke edici bilgileri paylaştı. İşte anlattıkları:
"HÜKÜMET TARIMDA TARİHİ REKORA İMZA ATTI"
"Tarihte nerede görülmüş ki, fiyatlandırma da patates ve soğan muzun fiyatını geçmiş. Fiyatlandırmayı çökerttiler. Borsa fiyatı gibi etiket fiyatları olmaya başladı. Her saat etiket değişiyor. Bu durumun matematiksel hesabı yok. Kaç aydır dolar aynı. Mazot aşağıya düştü. Süt bölgelere göre değişmekle birlikte en yüksek 9 lira. Ama 30 liraya satıyorlar."
"Bu bizde gösteriyor ki büyük bir oyun var. Devletin buna fırsat vermemesi lazım. Hükümet tarımda tarihi rekora imza attı. 42 yıl önce köylü çiftçi bu kadar para kazanmıştı. 42 yıl sonra hububatta bu kadar para kazanabildi."