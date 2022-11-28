Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçası 3 farklı fiyata satılıyor!

"MUTFAKTA SORUN ÇIKARTMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Bu devlet her şey rağmen, fırıncının aldığı 50 kiloluk unun yüzde 45 fiyatını karşılıyor. Bunu şekerde de yapıyor. Bizde stok sıkıntısı yok. Fakat hükümetin aleyhine çevirmek için çalışıyorlar. Var olan ayçiçek yağına yok dediler. İnsanları galeyana getirdiler. 90 ile 110 lira arasında olan ayçiçek yağını 300 liraya kadar sattılar."