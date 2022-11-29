Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! 29 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum!

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. Sasa Hektaş hisse fiyatı merak konusu oldu. İşte Borsa İstanbul son dakika gelişmeleri ve 29 Kasım 2022 SASA Hektaş hisse fiyatı son durum! Kontrolmatik hisse yorumu ve grafiği! Borsa İstanbul devre kesici uygulaması!
BORSA İSTANBUL 29 KASIM 2022!
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,17 artışla 4.931,46 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,12 puan değer kazandı.
Cuma günü 4.874,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,07 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 4.906,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.854,27, en yüksek ise 4.931,86 puanı gördü.
Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,80, hizmetler endeksi yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,93 ve sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kazandı.
Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Kardemir (D) oldu.
-ALTININ ONSU 1.761 DOLAR SEVİYESİNDE
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,49, bileşik getirisi yüzde 10,77 seviyelerinde bulunuyor.
Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0450, sterlin/dolar paritesi 1,2090 ve dolar/yen paritesi 137,7 düzeyinde seyrediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 18,6310 liradan, avro 19,4680 liradan satılıyor.