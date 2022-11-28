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    • Ekonomi
    • 28.11.2022 10:25
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    • 28.11.2022 10:34
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    Esnaf Kredi Paketi desteği BAŞVURUSU! 0, 75 FAİZ! Halkbank 60 ay vadeli 500 bin TL krediye kimler başvuracak, şartlar neler?

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı. Bu kapsamda, Halkbank, 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verecek. Peki, Halkbank 60 ay vadeli krediye kimler başvuracak, şartlar neler? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    0,75 faiz 60 ay vadeli kredi başvurusu BAŞLADI!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başvuruları başladı. Peki, Halkbank 60 ay vadeli 500 bin TL krediye kimler başvuracak, şartlar neler? İşte detaylar!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi paketi desteği başladı. Halkbank, 60 ay vadeyle yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verecek.

    İLK AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GELMİŞTİ

    Esnaf kredi ve destek paketi başvuru detayları Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Kredilerin üst limiti yükseltilirken 60 ay vadeli ve 7,5'lik faiz oranı olan esnaf kredisi başvuru şartları gündemdeki yerini alırken detaylar yoğun bir şekilde aratılmaya başlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

    "Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

        "100 MİLYAR LİRALIK KREDİ KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ"

        Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

        Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."



        ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

        Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi Esnaf Kredi Paketi desteği BAŞVURUSU! 0, 75 FAİZ! Halkbank 60 ay vadeli 500 bin TL krediye kimler başvuracak, şartlar neler?
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