Zincir marketlerin fahiş fiyat oyunu! Canlı yayında madde madde anlattı: İşte 'zincir'i kırmanın yolu

İşte Aydın Ağaoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Fiyat değişiminde biz dışardan gördüklerimizi söyleyebiliriz. Bunun arkasında ne var? Yetkileri inceleyip açıklayacaktır. Rekabet Kurumu geçtiğimiz yıl inceleme sonunda marketlerin birlikte fiyat koyduklarını açıklayarak 2,7 milyar ceza kesti. Sıvı yağ fiyatları aşırı yükselmişti, bunların içinde Türkiye'nin en büyük sıvıyağ fabrikalarında biri de vardı.

"4 AYDA YÜZDE 50 ZAM"

Bu cezaların ardından fiyatlar yükselmeyi sürdürdü. Hatta birçok tüketici cezaların kendisinden çıktığını dile getirdi. Netice itibariyle bugüne gelmeden birtakım fiyatları takip ettim. Ağustos ayının 15'inde aldığım fiyatlara göre bugün yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın zamlar söz konusu. Şu anda 500 gramı 128 civarında olan beyaz peynirin kilosu 260 lira. Fiyatlara gram fiyatlarını yazıyorlar. Etikette oyun oynuyorlar. Tüketicinin ürettiği fındığa rakam yazmaya utanıyorlar ve gram fiyatı yazıyorlar. Şu anda 260 lira olan kaşar bir de fabrika kaşarı.