Zincir marketlerin fahiş fiyat oyunu! Canlı yayında madde madde anlattı: İşte 'zincir'i kırmanın yolu

Fırsatçı Zincir marketler yine kolları sıvadı. Daha önce döviz kurundaki dalgalanmaları bahane eden fırsatçılar temel gıdada fahiş fiyat uygulamasına sarıldı.
FIRSATÇILAR YİNE KOLLARI SIVADI!
Yapılan denetim ve para cezaları sonrası ilk etapta biraz rahatlama olsa da fırsatçılar son dönemde yine kolları sıvadı. Döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki düşüş sürse de fırsatçılar temel gıda maddelerinde yüzde 100'e varan zamnlar yapmaya başladı.
Zincir marketlerin fahiş fiyat oyununu kırmanın yolu
BAŞKAN ERDOĞAN UYARDI
Temel gıda maddelerinde yapılan fahiş zamlara ilişkin Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Para cezası, demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. " ifadeleriyle fırsatçıları uyardı.
BUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ: PARA CEZASI BUNLARI ISLAH ETMİYOR
Erdoğan hafta başında Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve fırsatçıları şu sözlerle uyardı;
"Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası, demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Değişik öneriler var. Bütün mesele, yaptırımın çok daha ağır olması. Bu, bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım."
ZİNCİR MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT
Zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar yeniden gündeme geldi. Özellikle son 2 haftada gider kalemlerde bir fiyat değişikliği yaşanmamasına, petrol fiyatlarında geri çekilme olmasına ve döviz kurlarının sabit olmasına rağmen marketlerde son 2 haftadır sık etiket değişikliği yaşanıyor. Temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışları var.
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyatla mücadelenin nasıl olacağını, hal yasasının fahiş fiyata çözüm olup olmayacağını, fiyat artışlarının önüne nasıl geçileceğini ve kasım indirimlerinin kandırmaca olup olmadığını değerlendedirdi.