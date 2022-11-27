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    • Ekonomi
    • 27.11.2022 09:23
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    • 27.11.2022 09:23
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    Akaryakıt fiyatlarında üst üste güzel haber! Motorine indirim yolda: Bu gece yarısından itibaren fiyatlar düşecek

    Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha gözüktü. Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol varil fiyatındaki aşağı yönlü hareketin ardından motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte 27 Kasım Pazar güncel benzin, motorin, otogaz (LPG) fiyatları…

    takvim.com.tr
    Motorin fiyatına yeni indirim! Bu hafta ikinci kez…

    Uluslararası petrol piyasasında düşüş devam ediyor. Brent petrol 25 Kasım Cuma günü son kapanışını 83.91 dolar seviyesinde yaptı. Brent petrol varil fiyatındaki düşüşün devam etmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen indirimlere bir yenisi daha eklendi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 82 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

    BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
    Brent petrol varil fiyatı haftanın son işlem günü olan 25 Kasım Cuma gününe 85.33 dolar seviyesinden başladı. Gün içerisinde en düşük seviye olan 83,59 doları en yüksek ise 86.87 doları görerek 87 dolara dayanan Brent petrol kapanışı ise önceki kapanışa göre yüzde 1.68 düşüşle 83,91 dolardan yaptı.

    MOTORİNE 1 HAFTADA İKİNCİ İNDİRİM
    Yurt dışı ürün fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin grubuna önceki hafta 1,54 kuruş indirim gelmişti. Motorine geçtiğimiz Perşembe günü gelen 95 kuruş indirimin pompaya yansımasının ardından bir indirim haberi daha geldi. Bu gece yarısından itibaren (28 Kasım Pazartesi) motorinin litresine 82 kuruş indirim daha gelecek. Böylece motorine son 1 haftada gelen indirimlerin toplamı 1 lira 77 kuruş olacak. Benzin grubunda ise herhangi bir indirim beklenmiyor.

    Yeni indirimin pompaya yansımasının ardından motorin litresi İstanbul'da 23.09 liraya, Ankara'da 23,21 liraya, İzmir'de ise 23,27 liraya düşecek.

    27 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
    Türkiye Petrolleri'nin internet sitesinden edindiğimiz verilere göre 27 Kasım 2022 Pazar günü oluşan güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde;

    İSTANBUL'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 23,84 TL
    Benzin: 20,15 TL
    Otogaz-LPG: 10,82 TL

    ANKARA'DA BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 23,98 TL
    Benzin: 20,31 TL
    Otogaz-LPG: 10,78 TL

    İZMİR'DE BENZİN MOTORİN LPG FİYATLARI

    Motorin: 24,01 TL
    Benzin: 20,32 TL
    Otogaz-LPG: 10,49 TL

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    Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında üst üste güzel haber! Motorine indirim yolda: Bu gece yarısından itibaren fiyatlar düşecek
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