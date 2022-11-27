EYT’liye emeklilik formülü! Kim nasıl emekli olacak? Tazminat nasıl hesaplanacak? 10 soruda yeni düzenleme

Kimler emekli olabilecek?
SSK'lıların emekliliğinde Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre 5000 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yılı tamamlamak gerekiyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da ise kadınlarda 20 tam yıl (7200 gün), erkeklerde 25 tam yıl (9000 gün) hizmeti tamamlamak şart. EYT yasası 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülmesini sağladığında prim ve yıl şartı bu şekilde olacak.
Kısmi emeklilik de kolaylaşacak mı?
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan SSK'lılarda 3600, Bağ-Kur'lularda ise 5400 prim gün ile kısmi emeklilik mümkün. Ancak burada kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a varan yaş şartları söz konusu oluyor. Bu yaş şartında da eğer 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönülürse SSK'lılardan 3600, Bağ-Kur'lulardan 5400 prim günü bulunanlar, kadınsa 50, erkekse 55 yaşında emekli olabilecek.
Emekli olanlar çalışacak mı?
Emekli olanlar aynı işyerinde devam edebileceği gibi, başka bir yerde de çalışabilecek. Emekli olarak işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilecek.