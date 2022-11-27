EYT’liye emeklilik formülü! Kim nasıl emekli olacak? Tazminat nasıl hesaplanacak? 10 soruda yeni düzenleme





Eksik primler nasıl tamamlanacak?

Prim günleri eksik olanlar şartları uyuyorsa borçlanma yapabiliyor. Doğum, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurt dışındaki görev, grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabiliyor. Geçmişte dondurulan hizmet süresi olan Bağ- Kur'lular ise bunların tamamını ihya ile canlandırabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ile de primler tamamlanabiliyor. Ancak bu yöntemde aydan aya ödeme yapmak gerektiği için süreç uzuyor.