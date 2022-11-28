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    • Ekonomi
    • 28.11.2022 08:40
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    • 28.11.2022 08:43
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    Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: Cüngüş, Kocaköy, Hani, Eğil... TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ

    Toki il il kura çekimi canlı olarak devam ediyor. Diyarbakır'ın Merkez, Ergani, Bismil, Silvan, Kulp, Dicle, Kocaköy, Cüngüş, Hani, Hazro, ilçelerinde inşa edilecek konutlar için 26-27-28 Kasım 2022 tarihlerinde noter huzurunda kura çekiliyor. Peki Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ ve CANLI KURA İZLEME EKRANI

    TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ

    TOKİ Diyarbakır kura çekimi Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimleri 26 Kasım'da başladı. Bugün sona erecek kura çekimi için araştırmalar hızlandı. Peki Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ ve sorgulama ekranı! Merkez, Ergani, Bismil, Silvan, Kulp...

    TOKİ DİYARBAKIR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Diyarbakır kuraları 26 Kasım'da çekilmeye başlandı. Kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü ve 28 Kasım Pazartesi günü de devam edecek. Diyarbakır ilçelerinde toplam 5 bin 500 konut inşa edilecek. 27 Kasım kura çekimi sona erdi. 28 Kasım yani bugün son kuralar çekilecek. İsim listesine haberimizin devamında ulaşabilirsiniz...

    Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

    Yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kura çekilişinin 6 ay içinde tamamlanacağı ve 250 bin konutun hak sahibinin 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacağı belirtildi.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

    TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?

    İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

    DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT

    DİYARBAKIR ERGANİ: 300

    DİYARBAKIR BİSMİL: 196

    DİYARBAKIR ÇERMİK: 158

    DİYARBAKIR SİLVAN: 250

    DİYARBAKIR KULP: 200

    DİYARBAKIR EĞİL: 126

    DİYARBAKIR HANİ: 250

        DİYARBAKIR KOCAKÖY: 70

        DİYARBAKIR CÜNGÜŞ: 112

        DİYARBAKIR HAZRO: 124

        DİYARBAKIR DİCLE: 250

        NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

        2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

        Diyarbakır TOKİ kura sonuçları için

        TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

        2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

        26-28 Kasım: Diyarbakır

        26-28 Kasım: Malatya

        1 Aralık: Bolu ve Karaman

        2 - 3 Aralık: Düzce

        3 - 7 Aralık: Konya

        4 - 5 Aralık: Zonguldak

        6 Aralık: Bartın

        7 Aralık: Karabük

        DİYARBAKIR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: ENGELLİ, EMEKLİ- ŞEHİT AİLESİ...
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            Haberler Ekonomi Diyarbakır 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı: Cüngüş, Kocaköy, Hani, Eğil... TOKİ DİYABAKIR KURA İSİM LİSTESİ
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