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    Yasa çıktı borçlar siliniyor! KYK borcundan kurtulma rehberi

    e-devletten borçlarını sorgulayanlar KYK borçlarındaki gecikme farklarının silindiğini görecek. İşte borçtan kurtulma rehberi... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Yasa çıktı borçlar siliniyor

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıklamıştı. Okuduğu dönemde KYK kredisi alan vatandaşların faiz borçları silinecek ve sadece ana para ödenecek. İşte, KYK borçları hakkında merak edilen bilgiler!



    KYK BORÇLARININ ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKLARI SİLİNDİ Mİ?
    Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun silindiğini duyurdu. Böylelikle KYK borcu olanlar bundan sonra da enflasyon farkı ödemeyecek sadece ana para alınacak. Öğrenciler aldıkları kredi borcunun aynısını geri ödeyecek. Herhangi bir ilave fark ödemesi yapılmayacak. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanabilecek.



    KYK BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILACAK?
    Öğrenim kredilerini yapılandırma işlemleri E-Devlet üzerinden bunu yapabilecek. Öğrenciler borçlarını E-Devlet kapısından sorgulayabilir ve yapılandırma işlemlerini tamamlayabilir.



        E-DEVLETTE BORÇLARIN SİLİNMEDİĞİ GÖRÜNÜRSE NE YAPILACAK?
        Ödemesini Vergi Dairesi'nden kontrol eden bazı vatandaşların borçları silinmediği görülüyor. Vergi Dairesi'nde borcun yüksek çıkmasının sebebi henüz güncellemelerin yapılmaması olabilir. Ancak zaman içinde tüm borçlar silinmiş olarak görünecek.

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        Haberler Ekonomi Yasa çıktı borçlar siliniyor! KYK borcundan kurtulma rehberi
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