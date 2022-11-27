Yasa çıktı borçlar siliniyor! KYK borcundan kurtulma rehberi





KYK BORÇLARININ ÜZERİNDEKİ ENFLASYON FARKLARI SİLİNDİ Mİ?

Bakan Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun silindiğini duyurdu. Böylelikle KYK borcu olanlar bundan sonra da enflasyon farkı ödemeyecek sadece ana para alınacak. Öğrenciler aldıkları kredi borcunun aynısını geri ödeyecek. Herhangi bir ilave fark ödemesi yapılmayacak. Bu düzenlemeden kredi almaya başlayacak, kredi alan, kredileri geri ödeme dönemine geçen herkes faydalanabilecek.