'Türkiye Ekonomi Modeli' meyvelerini veriyor: Borçluluk düşüyor, liralaşma artıyor

Muhalefetin kriz algısı yaratma çabalarına rağmen, yeni ekonomi modeli ile, küresel resesyon endişelerine rağmen kesintisiz büyüme sürecini 8 çeyreğe çıkaran Türkiye, borçluluk oranlarında da dünyanın gerisinde.
10 ÇEYREK ART ARDA DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisinde attığı adımlar, hükümetin vatandaşı enflasyona ezdirmeme adına yaptığı düzenlemeler hane halkının borçluluğunu düşürmeye devam ediyor.
Hane halkının borçluluğu 10 çeyrek art arda düşüşünü sürdürdü. Kârlılık rekoru kıran reel sektörün de finansal varlıkları, borçlarına göre güçlü artmaya devam etti.
LİRALAŞMA STRATEJİSİ MEYVELERİNİ VERİYOR
Güçlenen hanehalkı ve reel sektör bilançoları sayesinde, bankalar başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi iyileşmeye devam ederek sektörün tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 2.2 ile tarihsel olarak en düşük seviyesine ulaştı. Liralaşma stratejisi de meyvelerini veriyor.
Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu'na göre, hane halkının finansal borçlarının milli gelire oranı yüzde 13.3'e geriledi. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 75, G20'de yüzde 63, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 47 seviyesinde bulunuyor.
HANE HALKI BORÇLARI DÜŞÜYOR
Hane halkının borçlarının varlıklara oranı yüzde 34'ten 25'e düştü.