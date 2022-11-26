'Türkiye Ekonomi Modeli' meyvelerini veriyor: Borçluluk düşüyor, liralaşma artıyor

Hanehalkının Eylül 2021'de 3 trilyon 33 milyar lira, Mart 2022'de 4 trilyon 297 milyar lira olan finansal varlıkları, Eylül 2022 itibarıyla 5 trilyon 638 milyara çıktı. TL tasarruf mevduatı 1 trilyon 69 milyardan 1 trilyon 894 milyara çıktı.

REEL SEKTÖR DÖVİZ BORCUNU KAPATTI

Firmaların yabancı para borçluluğundaki azalma sürerken, gelir profili iyileşmeye devam etti. 15 milyon doların altında yabancı kredi borcu bulunan firmaların kredi bakiyesi, 2018 Nisan'daki 42.9 milyar dolar seviyesinden yüzde 46 düşüşle 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 23.1 milyar dolara geriledi.