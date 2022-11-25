Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru

Bankacılık endeksi yüzde 2,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,67 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 2,85 ile inşaat oldu.