EYT'li çalışana 5 puan formülü kesinleşti! Primler nasıl değişecek? Borçlanma ne kazandıracak? İşte prim gün sayısını artıracak formüller

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 5 prim puanı düzenlemesi kesinleşti. EYT yasasıyla, emekli olanların işe devamı durumunda normal çalışanlara göre ortaya çıkan 5 puanlık prim farkı kaldırılacak. Normal çalışan için sigorta primi brüt ücretin yüzde 37.5'i olup bunun yüzde 15'i çalışanın brüt maaşından, yüzde 22.5 işverence ödeniyor. Düzenli ödemede işveren payından yüzde 5 indirim yapılıyor.
İşverenin cebinden sigorta primi için brüt ücretin yüzde 17.5'i çıkıyor. Emekli çalışanda ise yüzde 7.5 çalışandan, yüzde 24.5 işverenden kesiliyor. Arada yüzde 7'lik bir fark oluşuyor. Beş puanlık indirimle işverenin maliyeti yüzde 19.5'a inecek. Primin aşağı çekilerek eşit seviyeye getirilmesiyle işverenin EYT'lileri işten çıkarmaması teşvik edilecek.
EYT'den yararlanmak için işe giriş tarihi, prim gün sayısını artıracak formüller merak ediliyor. 5510 sayılı Kanunu'nun 41. Maddesi uyarınca yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarına tabi ilk defa kapsama girilen tarihten önceki süre sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürür.