EYT'li çalışana 5 puan formülü kesinleşti! Primler nasıl değişecek? Borçlanma ne kazandıracak? İşte prim gün sayısını artıracak formüller





2-Askerlik borçlanması sigortalılığın başlangıç tarihini ne kadar öne çeker?

İş Kanunu'na göre sigortalı işe başlamadan önce askerlik yapanlar hem sigorta tarihini geriye götürebilir hem de prim gün sayısını artırabilir. Askerlik öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel bankalar da dâhil olmak üzere bir işte çalışmamış olanların askerlik borçlanması yapması yaş ve günlerini öne çekmesinde yarar bulunuyor. Er veya erbaş olarak geçen süreler, yedek subay okulundaki süreler borçlanılabiliyor. İşe girdikten sonra askerlik yapanların borçlanması ise sadece prim ödeme gün sayısını artırıyor, ancak emeklilik tarihini öne çekmiyor. Şubat 2000 tarihinde sigortalı işe başlayıp askerliğini 1999 yılında yapan borçlanarak emekli olabiliyor. Örneğin 1994 yılında 550 gün askerlik yapan bir kişinin borçlanması durumunda sigorta başlangıcı bu gün sayısı kadar geri çekilmiş oluyor.