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    • Ekonomi
    • 25.11.2022 15:23
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    • 25.11.2022 15:37
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    Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık iş birliği

    Son dakika haberine göre Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasında sona gelindi. Anlaşma sonucu paranın 3 milyar dolarlık kısmının yıl sonuna kadar verilmesinin planlandığı bildirildi.

    Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık iş birliği

    Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık finansman anlaşmasına son aşamaya geçildi. Reuters'ın 2 Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre Katar'ın Türkiye'ye sağlayacağı finansmanın 3 milyar doları sene bitmeden Türkiye'ye ulaşacak.

    Söz konusu finansman swap, eurobond veya farklı bir yöntemle sağlanacak. Türkiye ile Katar merkez bankaları arasında daha önce 5 milyar dolarlık swap anlaşması imzalanmış, daha sonra bu miktar 3 katına çıkarılarak 15 milyar dolara yükseltilmişti.

    Haberde ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinin "Katar'ın Türkiye'ye yeni kaynak sağlama görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Minimum miktarın 8 milyar dolar olması öngörülüyor. Ancak toplamda rakam 10 milyar doları bulabilir. Kaynağın 2-3 milyar doları sene bitmeden sağlanacak, kalanı gelecek yıl gelecek. Bu eurobond veya swap şeklinde olabilir, ancak farklı yöntemler de tartışılıyor" ifadelerine yer verildi.

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    28 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
    Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin, BAE, Katar ve Güney Kore ise toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında TCMB'nin rezervlerinde 23-24 milyar dolar yer aldığı tahmin ediliyor.

    Salı günü de Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.

    TCMB'nin rezervleri son 1 yılın zirvesine yükseldi (18 Kasım):
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    Haberler Ekonomi Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık iş birliği
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