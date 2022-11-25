Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık iş birliği

Haberde ismini vermek istemeyen bir Türk yetkilinin "Katar'ın Türkiye'ye yeni kaynak sağlama görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Minimum miktarın 8 milyar dolar olması öngörülüyor. Ancak toplamda rakam 10 milyar doları bulabilir. Kaynağın 2-3 milyar doları sene bitmeden sağlanacak, kalanı gelecek yıl gelecek. Bu eurobond veya swap şeklinde olabilir, ancak farklı yöntemler de tartışılıyor" ifadelerine yer verildi.

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28 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Merkez Bankası'nın (TCMB) Çin, BAE, Katar ve Güney Kore ise toplam 28 milyar dolarlık swap anlaşması bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında TCMB'nin rezervlerinde 23-24 milyar dolar yer aldığı tahmin ediliyor.

Salı günü de Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) 5 milyar dolarlık yatırım mevduatı yatırmasına yönelik görüşmeler devam ediyor.