Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışmalar Aralık ayında başlayacak"

ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK FİYAT ARTIŞINA DAİR ELEŞTİRİLER

Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.