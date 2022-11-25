Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.11.2022 20:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2022 20:51
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışmalar Aralık ayında başlayacak"

    Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Oktay’dan asgari ücret açıklaması

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." açıklamasında bulundu.



    Oktay'ın açıklamarından satır başları;

    Enerji başta olmak üzere, uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur. Cari açığı düşürmeye yönelik önemli yapısal adımlarımızı sürdürüyoruz.

    ZİNCİR MARKETLERE YÖNELİK FİYAT ARTIŞINA DAİR ELEŞTİRİLER
    Ticaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.

        MISIR İLE İLİŞKİLER
        Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir.


        CUMHURBAŞKANLIĞI'NA AİT UÇAK SAYISI
        İdari İşler Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        HangiKredi
        Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışmalar Aralık ayında başlayacak"
            SON DAKİKA