ABD'de resesyon paniği! 1981'den beri böylesi ilk kez yaşandı! Faiz artışı ne enflasyona ne ekonomiye çare oldu

Küresel büyümeye ilişkin endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon ile artarken, ABD tahvil piyasasının en güvenilir resesyon göstergelerinden biri olan 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark eksi 75 baz puanla 5 Ekim 1981'den bu yana en güçlü işareti verdi.
Tahvil getirileri arasındaki ilişkiyi gösteren getiri eğrisi, özellikle ABD ekonomisinde her resesyon öncesinde aynı eğilimi gösterirken, 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark Ronald Reagan'ın ABD başkanı olarak görev yaptığı 1981 yılından beri en negatif seviyesine ulaştı.
Yatırımcılar, 24 trilyon dolarlık tahvil piyasasında 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark olmak üzere getiri eğrisinin bazı kısımlarını resesyon göstergesi olarak yakından takip ediyor.
ABD'nin 2 yıl vadeli tahvil faizi dün günü yüzde 4,51, 10 yıl vadeli tahvilin faizi de yüzde 3,76 seviyelerinde tamamladı.
Böylece 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark, eksi 75 baz puan oldu.
Paul Volcker'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı olduğu 5 Ekim 1981'de Fed'in politika faizi yüzde 19, enflasyon yüzde 10 ve 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark ise eksi 79 baz puan olarak kayıtlara geçmişti.
Getiri eğrisi en son 2019'da tersine dönmüş ve ertesi yıl, ABD ekonomisi Kovid-19 salgını nedeniyle de olsa resesyona girmişti.
ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 3,90 seviyelerine kadar yükselirken, ülkede 5 yıllık tahvil faizi yüzde 3,95 seviyelerinde bulunuyor.