ABD'de resesyon paniği! 1981'den beri böylesi ilk kez yaşandı! Faiz artışı ne enflasyona ne ekonomiye çare oldu

Küresel büyümeye ilişkin endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon ile artarken, ABD tahvil piyasasının en güvenilir resesyon göstergelerinden biri olan 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark eksi 75 baz puanla 5 Ekim 1981'den bu yana en güçlü işareti verdi.

Tahvil getirileri arasındaki ilişkiyi gösteren getiri eğrisi, özellikle ABD ekonomisinde her resesyon öncesinde aynı eğilimi gösterirken, 2 ve 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark Ronald Reagan'ın ABD başkanı olarak görev yaptığı 1981 yılından beri en negatif seviyesine ulaştı.