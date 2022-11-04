Fed'in agresif faiz artışı enflasyonu durduramadı! Kritik raporda dikkat çeken ifadeler: Kabul edilemez

Raporda, söz konusu gelişmelerin ve gelecek şokların, varlık değerlemeleri, hane halkı ve işletmeler tarafından borçlanma, finansal sektör kaldıracı ve fonlama riskleriyle ilgili kırılganlıklarla artma potansiyeline sahip olduğu ifade edildi.

Kötüleşen ekonomik görünümün ve yüksek faiz oranlarının şirket değerlemelerini düşürürken, gayrimenkul değerlemelerinin yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen raporda, piyasalarda oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde tahvil faizlerinin arttığı kaydedildi.